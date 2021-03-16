الهلال الأحمر ينتشل جثة متحللة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 10:15 مساء
الهلال الأحمر ينتشل جثة متحللة في درنة, 16 مارس 2021. (الهلال الأحمر فرع درنة)

أعلن الهلال الأحمر الليبي، فرع درنة عن انتشال جثة متحللة بمنطقة سيدي عزيز.

وقال فرع الهلال الأحمر في بيان اليوم، إن فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة، انتشل الجثة المتحللة اليوم، بعد ورود بلاغ من العاملين بشركة وادي الناقة للمقاولات التي تعمل على خط المياه بمنطقة سيدي عزيز.

وبحسب البيان، انطلق فريق الطوارئ إلى المكان المعلوم، وبحضور كل من الغرفة الأمنية العليا درنة، والنيابة العسكرية درنة، وجهاز الأمن الداخلي درنة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الجثمان في ثلاجة مستشفى العريش.

الهلال الأحمر ينتشل جثة متحللة في درنة, 16 مارس 2021. (الهلال الأحمر فرع درنة)
الهلال الأحمر ينتشل جثة متحللة في درنة, 16 مارس 2021. (الهلال الأحمر فرع درنة)
الهلال الأحمر ينتشل جثة متحللة في درنة, 16 مارس 2021. (الهلال الأحمر فرع درنة)
الهلال الأحمر ينتشل جثة متحللة في درنة, 16 مارس 2021. (الهلال الأحمر فرع درنة)
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