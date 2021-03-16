4 إصابات جديدة بـ«كورونا» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 09:45 مساء
مدينة درنة. (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل مركز الشفاء للعزل الصحي درنة، اليوم الثلاثاء، أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» ما يرفع عدد الحالات الموجودة في المركز إلى عشر.

وفي نشرته اليومية المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك»، أوضح المركز أن هناك أربعة مصابين بالفيروس داخل العناية المركزة، فيما يوجد ستة داخل القسم العزل.

- حالة وفاة جديدة جراء «كورونا» في درنة

وأصدر رئيس اللجنة الطبية التنفيذية في درنة إبراهيم فوزي عزوز، الخميس، سبع توصيات تهدف إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، تشمل تنفيذ حظر تجول جزئي، وإغلاق المنتجعات والمصايف، والعمل على تعقيم الأماكن الحكومية، وتطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، إضافة إلى عزل المدن، وإجبارية ارتداء الكمامات، ومنع المآتم وغلق صالات الأفراح.

وقال عزوز إن هذه التوصيات تأتي في ظل تزايد إصابات فيروس «كورونا» في المدينة، وارتفاع حالات الدخول لقسم العزل، وزيادة حالات الوفاة، وفي ظل استهتار المواطنين بالإجراءات الاحترازية، محذرًا من «وضع كارثي» تصبح معه سلامة المواطنين «على المحك».

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