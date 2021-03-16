خبراء أمميون: 3 أعضاء في ملتقى الحوار رفضوا رشاوى.. وتفاصيل إضافية في مرفق سري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 08:44 مساء
الجلسة الافتتاحية لأعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف. الاثنين 1 فبراير 2021. (البعثة الأممية)

قال تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا إن ثلاثة أعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي رفضوا رشاوى عرضت عليهم، مشيرا إلى أن «الفريق لا يريد التوقف أكثر عند هذه المسألة، وترد تفاصيل إضافية عن هذه الحالة في المرفق 13 السري».

وأوضح نص التقرير الذي يرصد الفترة بين أكتوبر 2019 إلى يناير 2021، ورُفع إلى مجلس الأمن الدولي «خلال الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة المعقودة في أوائل نوفمبر 2020، ثبت لدى فريق الخبراء أن ثلاثة مشاركين على الأقل عرضت عليهم رشاوى من أجل التصويت لمرشح معين لمنصب رئيس الوزراء».

أعضاء الملتقى الثلاثة كانوا حاسمين في رفض الرشاوى
وأضاف التقرير: «كان المشاركون في الملتقى المعنيون بهذه المحاولات حاسمين في رفضهم الرشاوى، وحظيت هذه المسألة حينذاك باهتمام إعلامي كبير»، مردفا: «كما تلقى مكتب النائب العام شكاوى من أعضاء الملتقى ومنظمات المجتمع المدني بشأن تلك المسألة». واختتمت هذه الفقرة من التقرير بالقول: «لا يعتزم الفريق التوقف أكثر عند هذه المسألة، وترد تفاصيل إضافية عن هذه الحالة في المرفق 13 السري».

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والشهر الماضي نقلت وكالة «فرانس برس» مقتطفات من تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في ليبيا، الذي رُفع إلى مجلس الأمن الدولي، والذي تضمن نتائج تحقيق في المزاعم المتعلقة برشاوى عرضت على أعضاء من ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاتهم في تونس في نوفمبر 2020.

في المقابل، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بيانًا حول ما وصفه بـ«محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد التوافق الوطني». وأكد «نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، التي جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز»، وفق نص البيان الصادر عن المكتب الإعلامي.

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