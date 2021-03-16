خالد مازن يتسلم مهامه وزيرا للداخلية بحكومة الوحدة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 08:30 مساء
من مراسم التسليم والتسلم في وزارة الداخلية، 16 مارس 2021. (داخلية حكومة الوحدة)

تسلم العميد خالد مازن، اليوم الثلاثاء، مهامه وزيرًا للداخلية بحكومة الوحدة الوطنية من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وحضر مراسم التسليم والتسلم، التي أقيمت بديوان وزارة الداخلية بطرابلس، وكلاء الوزارة وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة ومديرو الإدارات بوزارة الداخلية ومديرو الأمن بالمناطق.

- باشاغا: أدعو القطاعات الأمنية للتعاون مع وزير الداخلية خالد مازن

وأمس الإثنين، أدى العميد خالد مازن اليمين القانونية بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق. وفي وقت سابق اليوم، جرت مراسم تسليم وتسلم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وخلال كلمته في المراسم، دعا باشاغا جميع القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية إلى التعاون مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة العميد خالد مازن؛ لمواصلة جهود الوزارة في أداء عملها.

واعتذر باشاغا لليبيين عن «أي تقصير طيلة تحمله مسؤولية الوزارة»، وقال: «تسيلم السلطة اليوم شكل حضاري يجسد الوجه الذي يليق بتضحيات الليبيين»، وأضاف: «لم يعد هناك أي مجال لحكم الليبيين بالقوة، وما نشهده اليوم يعكس إرادة كل الليبيين».

من مراسم التسليم والتسلم في وزارة الداخلية، 16 مارس 2021. (داخلية حكومة الوحدة)
من مراسم التسليم والتسلم في وزارة الداخلية، 16 مارس 2021. (داخلية حكومة الوحدة)
من مراسم التسليم والتسلم في وزارة الداخلية، 16 مارس 2021. (داخلية حكومة الوحدة)
من مراسم التسليم والتسلم في وزارة الداخلية، 16 مارس 2021. (داخلية حكومة الوحدة)
من مراسم التسليم والتسلم في وزارة الداخلية، 16 مارس 2021. (داخلية حكومة الوحدة)
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