الدبيبة يحظر على وزراء «الوفاق» و«الموقتة» اتخاذ أي قرارات تخالف صلاحيات «تصريف الأعمال»

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت).

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، منشورا للتنبيه على الوزراء في كل من حكومة الوفاق والحكومة الموقتة، بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بالمخالفة للصلاحيات التسييرية «تصريف الأعمال».

وجاء في المنشور الذي نشره المكتب الإعلامي للدبيبة، اليوم، أن العديد من الوزراء في حكومتي الوفاق والموقتة اتخذوا إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالخالفة للصلاحيات التسييرية «تصريف الأعمال»، التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.

وتابع البيان، أن حكومة الوحدة الوطنية آلت على نفسها، أن تسعى جاهدة لإرساء مبادئ دولة القانون والمؤسسات ولا تتواني في مواجهة أي تصرفات أو إجراءات يكون من شأنها المساس بأصول وقواعد المشروعية الإدارية أو تتعارض مع المصلحة العامة.

وأكد البيان أن كل القرارات التي اتخذت بالمخالفة للمهام التسييرية وتصريف الأعمال بالوزارات تعد «باطلة» ولا ينتج عنها أي أثر قانوني.