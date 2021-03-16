انطلاق المؤتمر الوطني الثامن لمواد البناء والهندسة الإنشائية في بني وليد

فعاليات المؤتمر الوطني الثامن لمواد البناء والهندسة الإنشائية في بني وليد. (الإنترنت)

انطلقت بكلية الهندسة جامعة بني وليد، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن لمواد البناء والهندسة الإنشائية بحضور عدد من الخبراء والباحثين والأساتذة بالجامعات الليبية.

وأوضح رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لبناء البناء والهندسة الإنشائية، عبدالسلام عكاشة لـ«بوابة الوسط» أن المؤتمر يستعرض عدة أوراق بحثية حول الهندسة الإنشائية وأعمال ومشاريع لعدد من الأساتذة وطلبة الهندسة بالجامعات الليبية، مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر مستمرة حتى 18 مارس الجاري.

وقال رئيس جامعة بني وليد، صلاح الساعدي، إن أعمال المؤتمر تتضمن محاضرات وجلسات علمية حول التصميم والتنفيذ الإنشائي وآلية استخدام مواد البناء المحلية في أعمال البناء لإعمار ليبيا.

وعقد المؤتمر الوطني السابع لمواد البناء والهندسة الإنشائية في جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء العام الماضي.

فعاليات المؤتمر الوطني الثامن لمواد البناء والهندسة الإنشائية في بني وليد. (الإنترنت)

فعاليات المؤتمر الوطني الثامن لمواد البناء والهندسة الإنشائية في بني وليد. (الإنترنت)

فعاليات المؤتمر الوطني الثامن لمواد البناء والهندسة الإنشائية في بني وليد. (الإنترنت)

فعاليات المؤتمر الوطني الثامن لمواد البناء والهندسة الإنشائية في بني وليد. (الإنترنت)