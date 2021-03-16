بريطانيا تطالب بوقف «إسكات الصحفيات والناشطات» في ليبيا ومعالجة «الإفلات من العقاب»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 04:20 مساء
مقر الأمم المتحدة. (الإنترنت)

حثت المملكة المتحدة الحكومة الليبية على العمل من أجل المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة بما في ذلك في حل النزاعات وصنع القرار، مطالبة بمعالجة «إسكات الصحفيات والناشطات، والتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي».

جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة المملكة المتحدة بالأمم المتحدة خلال مشاركتها في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بليبيا، رحب  بمشاركة الحكومة الليبية في عملية المراجعة الدورية الشاملة وقبول توصياتها.

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وقال البيان: «لا تزال المرأة ممثلة تمثيلًا ناقصًا في جميع مؤسسات وعمليات الحكم في ليبيا، وتتأثر بشكل غير متناسب بالنزاع وغياب الأمن وسيادة القانون والخدمات الأساسية»، مطالبًا بـ«إنهاء استغلال» المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز والعمل على إغلاقها، منبهًا إلى استمرار توثيق منظمات حقوق الإنسان الأدلة على «انتشار استخدام العنف من قبل الميليشيات ضد اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك التعذيب».

وحثت بريطانيا الحكومة الليبية على مواصلة التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، بما في ذلك من خلال تسهيل الوصول غير المقيد ودون عوائق إلى جميع أنحاء ليبيا، وقالت: «يجب على الحكومة الليبية معالجة المناخ المستمر للإفلات من العقاب في ليبيا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».

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