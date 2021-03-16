«الكهرباء» تواصل حملتها لجباية الديون المتراكمة وإزالة التوصيلات غير القانونية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 04:15 مساء
شركة الكهرباء تواصل حملتها لجباية الديون المتراكمة وإزالة التوصيلات غير القانونية بطرابلس، 16 مارس 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)

واصلت لليوم الثاني الإدارة العامة لخدمات المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، حملاتها الميدانية اليومية لجباية الديون المتراكمة، وقطع الكهرباء عن التوصيلات غير الشرعية في مدينة طرابلس.

وتضمنت الحملة اتخاذ إجراءات بحق المخالفين من أصحاب المحال التجارية وقطع التيار الكهربائي عليهم، وحثهم على دفع ديون الاستهلاك، وتوصيل الكهرباء بطريقة شرعية تحفظ مستوى أداء الشبكة الكهربائية، وتمت بالتعاون مع أفراد الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية وجهاز الأمن العام، وإشراف المدير العام المساعد للشركة لشؤون العمليات، حسب بيان منشور على صفحة الشركة بموقع «فيسبوك».

- بالصور: إزالة التوصيلات الكهربائية غير الشرعية في منطقة فشلوم

وتهدف الحملة إلى الحد من ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية ومتابعة التوصيلات غير الشرعية وقطعها، إضافة إلى التقليل من الفاقد التجاري والقضاء على الهدر الكبير الذي تتعرض له الشبكة الكهربائية؛ بهدف ضمان وصول الكهرباء للمستهلكين دون حدوث مشكلات فنية، علاوة على تقليل الديون المتراكمة على المستهلكين، ودعم الشركة العامة للكهرباء من خلال الإيرادات المحصلة.


وسبق أن ناشدت الشركة أصحاب المحال التجارية والصناعية سرعة تسوية أوضاع توصيلاتهم وعدم ترجيعها لأي سبب، محذرة من تحملهم المساءلة القانونية، وذلك حفاظًا على استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.

شركة الكهرباء تواصل حملتها لجباية الديون المتراكمة وإزالة التوصيلات غير القانونية بطرابلس، 16 مارس 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)
شركة الكهرباء تواصل حملتها لجباية الديون المتراكمة وإزالة التوصيلات غير القانونية بطرابلس، 16 مارس 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)
شركة الكهرباء تواصل حملتها لجباية الديون المتراكمة وإزالة التوصيلات غير القانونية بطرابلس، 16 مارس 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)
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