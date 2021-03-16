القبض على متهم بالاستيلاء على أموال زكاة في غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 03:24 مساء
المتهم بسرقة أموال زكاة في غوط الشعال، 16 مارس 2021. (مديرية أمن طرابلس)

ألقى أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم في واقعة استيلاء دون وجه حق على أموال تعود إلى صندوق زكاة مستغلًا وظيفته.

وحسب بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس، فقد سلم مواطن مبلغًا ماليًّا قيمته خمسة آلاف دينار لموظف في صندوق زكاة، دون أن يحصل على إيصال تسلم بسبب انتهاء الدوام، ومع رجوعه في اليوم التالي لتسلم الإيصال فوجئ بأن المبلغ غير مورد ومسجل في الإيداعات، مع إنكار الموظف تسلم المبلغ.

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فقام المواطن بالتبليغ عن الواقعة بمركز شرطة غوط الشعال، ليتم تكليف فريق من أعضاء التحري بالمركز للتحري وجمع المعلومات؛ ليتبين أن الموظف الذي تسلم المبلغ احتفظ به لنفسه، وحرك دعوى مباشرة أمام النيابة متهمًا المواطن بالتشهير به.


وبعد القبض على الموظف والتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، لتتخذ بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة،إضافة لتهمة سرقة المال العام، وجهت إليه تهمتا استغلال الوظيفة واختلاق جريمة، حسب البيان.

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