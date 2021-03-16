المنفي في مراسم تسليم السلطة: مشهد تاريخي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 02:31 مساء
السراج والدبيبة والمنفي خلال مراسم تسليم السلطة، 16 مارس 2021، (إدارة التواصل بالحكومة) والدبيبة والمنفي خلال مراسم تسليم السلطة، 16 مارس 2021، (إدارة التواصل بالحكومة)

قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن اليوم يعد «مشهدًا تاريخيًّا» لليبيين في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

جاء ذلك في كلمته خلال مراسم تسليم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الجزء الأول من عمل المجلس وحكومة الوحدة «سيكون التجهيز للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر»، معقبًا: «سنسلم السلطة في موعدها كما وعدنا الليبيين».

ووصل المنفي، ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، وكان في استقبالهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، وأعضاء المجلس.

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