تمديد مشروع تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي إلى نهاية 2021

توقيع السايح وممثل برنامج الأمم المتجدة الإنمائي محضر تمديد مشروع دعم الانتخابات في ليبيا، 16 مارس 2021، (مفوضية الانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تمديد مشروع تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي «ببول»، إلى نهاية العام 2021.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي للمفوضية.

وتناول الطرفان سبل دعم المفوضية في تحضيراتها للانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، حيث وقعا محضر تمديد المشروع.

ويأتي الاجتماع في إطار الدعم الدولي لاستعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات القادمة، وفق المعايير المتعارف عليها دوليًّا «بحيث تحظى بالمصداقية وتتسم بالشفافية والشمولية».