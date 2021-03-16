أحوال الطقس اليوم: أمطار على مناطق الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 10:20 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تأثر مناطق الشمال برياح غربية، باردة نسبيًّا، تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، والرياح غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم وغدًا على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة، قد تصل سرعتها على مرتفعات الجبل الأخضر إلى 50 كيلو مترًا في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على أقصى الجنوب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.

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