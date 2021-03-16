تعليق العمل في ديوان بلدية سرت لاستمرار انعقاد اجتماع اللجنة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 08:35 صباحا
مقر بلدية سرت، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المجلس التسييري لبلدية سرت تعليق العمل بالديوان والقطاعات والأجهزة الإدارية العاملة داخل المجمع الحكومي الإداري اليوم الثلاثاء.

وأرجع ذلك إلى استمرار انعقاد اجتماع اللجنة العسكرية العسكرية المشتركة «5+5» بمقرها في المدينة، بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، حسب بيان على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان أيضا إلى تعليق العمل بالمصرف التجاري الوطني، وفرع مصرف الوحدة بجامعة سرت.

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وبالنسبة للدراسة في الجامعة، أوضحت أن دخول أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري يكون من الباب الخلفي لها، مرورا بالطريق الدائري خلف جامعة سرت.

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