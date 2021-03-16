بريطانيا تتطلع إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار والتجهيز للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 01:01 صباحا
السفير البريطاني لدى ⁧‫ليبيا‬⁩، نيكولاس هوبتون بمطار طبرق. (السفارة البريطانية في ليبيا)

تتطلع بريطانيا إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبية التي أدت، الاثنين، اليمين القانونية أمام مجلس النواب لتبدأ مهامها رسميا وذلك لتحقيق الاستقرار والتجهيز للانتخابات، معتبرا أن هذا اليوم يثل خطوة أساسية لتوحيد المؤسسات الليبية.

جاء ذلك الموقف على لسان السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون الذي حضر مراسم أداء اليمين القانونية لحكومة الوفاق الوطني بمقر مجلس النواب في طبرق.

وقال هوبتون عبر حسابه على «تويتر»: «يُمثل اليوم خطوة أساسية نحو توحيد المؤسسات الليبية. نتطلع إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار، والتجهيز لإنتخابات حرة ونزيهة في ديسمبر 2021».

ورافق السفير البريطاني في زيارته إلى طبرق لحضور مراسم أداء اليمين القانونية كل من سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وتونس والجزائر والاتحاد الأوروبي.

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