تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بني وليد

فريق الرصد في بني وليد، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المختبر الطبي التابع لإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدية بعد فحص 128 عينة استلمها المختبر من فريق التقصي والاستجابة السرية في البلدية لفحصها، أمس الاثنين.

وقال المختبر الطبي في بيان إن العينات جرى فحصها عن طريق جهاز PCR للتأكد من خلوها من فيروس كورونا المستجد، وأظهرت النتائج أن من بينها «57 عينة موجبة مصابة بفيروس كورونا».

وأوضح المختبر المرجعي التابع لإدارة الخدمات الصحية ببني وليد أن من بين الحالات الجديدة 32 إصابة لمخالطين و25 إصابة جديدة، مشيرا إلى تسجيل حالة وفاة لشخص داخل أحد مراكز العزل ببلدية مصراتة.