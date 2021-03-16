السفير الأوروبي: الحكومة الليبية الجديدة تواجه تحديات كبيرة ومستعدون للعمل معها

الدبيبة مع السفراء والمبعوثين الأجانب إلى ليبيا بمقر مجلس النواب في طبرق. (البعثة الأوروبية)

رأى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل أن «الحكومة الليبية الجديدة تواجه تحديات كبيرة»، مؤكدًا استعداد بروكسل للعمل معها من أجل مستقبل سلمي لليبيين، وفق ما نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الإثنين، اليمين القانونية أمام أعضاء مجلس النواب في طبرق، كما أدى المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي اليمين القانونية أمام المحكمة العليا في طرابلس.

وهنأ ساباديل، الذي سافر إلى طبرق رفقة سفراء ومبعوثين غربيين لحضور مراسم أداء اليمين، حكومة الوحدة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

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وقال ساباديل عقب الجلسة: «تواجه الحكومة الليبية الجديدة تحديات كبيرة. يرنو الليبيون إلى التغيير وهم يستحقونه. لقد استمعنا اليوم إلى رسائل قوية حول المصالحة والوحدة».

وأكد ساباديل «أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل مع رئيس الوزراء الدبيبة وفريقه من أجل مستقبل سلمي ومزدهر لجميع الليبيين».