إعادة الكهرباء إلى خط الباعيش في تاجوراء بعد سرقة الأسلاك مرتين

فنيو الكهرباء أثناء توصيل الأسلاك بخط الباعيش في تاجوراء. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الإثنين، إعادة التيار الكهربائي إلى خط الباعيش في تاجوراء خلال ساعات من تعرضه للسرقة للمرة الثانية بعد سرقة 1500 متر أسلاك من الخط، مجددة مناشدتها الجهات الأمنية لوضع حد لظاهرة التعدي على مكونات الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن خط الباعيش تعرض للسرقة على تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم؛ ما أدى إلى انقطاع التيار عن المواطنين الذين اشتكوا من تكرار حالات الانقطاع المتكرر للتيار.

وأوضحت الشركة أن عملية السرقة جاءت «بعد ما تم ترجيع الأسلاك المسروقة مسافة 1500 متر على خط الباعيش من 30 الأمهات، والانتهاء من إجراء أعمال صيانة وتشغيل الخط من جديد وإرجاع التيار الكهربائي للمنطقة بالكامل ليلة أمس الأحد على تمام الساعة 23:30 عبر فرقة الخطوط المسائية بدائرة توزيع الحي الصناعي».

وأكدت الشركة إعادة تشغيل الخط منذ قليل وإرجاع التيار الكهربائي للمواطنين «نتيجة لجهود فرقة الخطوط بدائرة توزيع الحي الصناعي الذين واصلوا الليل بالنهار دون كلل أو ملل»، مشيرة إلى أن مدير أمن تاجوراء تفقد الموقع للاطلاع على حالات السرقة التي أثرت سلبًا على كفاءة الخدمة وعلى المواطنين المستفيدين من التيار الكهربائي.

وأضافت الشركة أن المواطنين القاطنين بمنطقة الباعيش طالبوا مختلف الجهات بضرورة التعاون مع الشركة العامة للكهرباء، ووضع حل جدري للقضاء على ظاهرة التعدي على مكونات الشبكة الكهربائية التي ارتفعت معدلاتها في المنطقة وزادت من معاناة المواطنين.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إنها «تأمل من كافة الأجهزة الأمنية بمنطقة تاجوراء ضرورة متابعة هؤلاء المجرمين، والضرب بيد من حديد على كل مَن تسول له نفسه العبث بممتلكات الشركة».

فنيو الكهرباء أثناء توصيل الأسلاك بخط الباعيش في تاجوراء. (الشركة العامة للكهرباء)

فنيو الكهرباء أثناء توصيل الأسلاك بخط الباعيش في تاجوراء. (الشركة العامة للكهرباء)

فنيو الكهرباء أثناء توصيل الأسلاك بخط الباعيش في تاجوراء. (الشركة العامة للكهرباء)