القنصلية الليبية في إسطنبول: على القادمين إلى تركيا تسجيل بياناتهم عبر هذا الموقع

مطار اسطنبول (الإنترنت).

أصدرت القنصلية الليبية في إسطنبول إعلانًا، اليوم الإثنين، أخطرت فيه المواطنين الليبيين الذين يسافرون إلى تركيا، أنه اعتبارًا من اليوم 15 مارس 2021 أصبح لزامًا عليهم تعبئة نموذج من خلال موقع إلكتروني محدد.

وهذا هو الموقع وفق الإعلان المنشور على صفحة القنصلية عبر موقع «فيسبوك».

وأوضحت القنصلية أنه بعد تعبئة النموذج سيحصل صاحبه على رمز (HES)، الذي سيطلَب منه في الأماكن العامة بدولة تركيا، على أن يكون ذلك قبل 72 ساعة من السفر، ومن ثم الاحتفاظ بالرمز في الهاتف، وإبرازه عندما يطلَب منه. ولا ينطبق هذا الإجراء على المسافرين «ترانزيت».

معلومات عن جائحة كورونا

ويتاح عبر الموقع الذي يتبع وزارة الصحة التركية، التسجيل بثماني لغات منها اللغة العربية. وتتصدره بضع تعليمات تقول: «يجب ملء الاستمارة وفقًا للمعلومات الواردة في موقع الويب هذا، وذلك لوقاية نفسك وأحبائك، وكي يتسنى لنا تزويدك بمعلومات صحيحة عن جائحة كوفيد 19 خلال فترة وجودك في تركيا».

ويضيف الموقع في مخاطبته الزائرين: «انطلاقًا من هذه المعلومات يتم تلقائيًّا تحديد كود HES خاص بك وبفضل رمز الـ HES هذا يمكننا الوصول إليك في حال إصابتك أنت أو الأشخاص الذين قد تكون معهم في تماس خلال جولتك أو فترة إقامتك بمرض كوفيد 19. لذا من المهم جدًّا أن تكون المعلومات صحيحة ومحدثة».

كما ينبه الموقع التركي إلى أنه «قد يتم التحقق من النموذج الذي ستملؤه على حدود جمهورية تركيا سواء كنت قد ملأت هذا النموذج أم لا، وإذا لم تقم بتعبئة النموذج أو الإدلاء ببيانات مضللة، فقد تواجه عقوبات قانونية وإدارية. علاوة على ذلك، قد لا يُسمح لك بدخول تركيا (إذا لم تكن مواطنًا تركيًّا أو ليس لديك تصريح إقامة)».