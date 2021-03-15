نورلاند: واشنطن ستدعم حكومة الوحدة الوطنية في تلبية الاحتياجات الملحة والتحضير للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 08:40 مساء
سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مساء اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستدعم حكومة الوحدة الوطنية «في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان والتحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل»، مقدما تهنئة نيابة عن الشعب الأمريكي للشعب الليبي، بعدما أدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية امام مجلس النواب في طبرق، وفق تغريدة نشره حساب السفارة الأميركية على «تويتر».

وأدت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونوابه ووزراء حكومته اليمين القانونية أمام أعضاء مجلس النواب خلال اجتماعه اليوم في مدينة طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وعدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى ليبيا.

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وبدأت السلطة التنفيذية الجديدة المكونة من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة مهامهم رسميا لإدارة المرحلة الانتقالية المقررة حتى الانتخابات العامة المقبلة في 24 ديسمبر 2021؛ والتي سيكون أمامها ملفات مهمة ينبغي معالجتها خلال فترة لا تتجاوز 10 أشهر.

وسيتعين على حكومة الوحدة الوطنية التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وانقطاع في التيار الكهربائي وتضخم ونقص السيولة المالية، إضافة إلى التحديات العسكرية المتمثلة في «ضمان رحيل 20 ألف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب».

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