المنفي ونائباه يؤدون اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 08:40 مساء
رئيس المجلس الرئاسي د.محمد المنفي يؤدي اليمين الدستورية في مقر المحكمة العليا بطرابلس، 21 مارس 2021. (الإنترنت)

أدى رئيس المجلس الرئاسي د.محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني اليوم الإثنين اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بمقرها في طرابلس، وفقما أعلن المكتب الإعلامي للمنفي.

وفي وقت سابق اليوم، أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وتشكيله الوزاري اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، المنعقد اليوم الإثنين في طبرق.

وشهدت الجلسة حضورًا دوليًّا موسعًا من رؤساء بعثات دبلوماسية معتمدة لدى ليبيا، ووفد من الأمم المتحدة، وجاء نص اليمين كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أعمل على تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير، وأن أحترم مبادئ الإعلان الدستوري، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأحافظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها».

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يؤدي اليمين الدستورية في مقر المحكمة العليا بطرابلس، 21 مارس 2021. (الإنترنت)
نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني يؤدي اليمين الدستورية في مقر المحكمة العليا بطرابلس، 21 مارس 2021. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران تدرس «كل الخيارات» بعد التخريب الذي تعرضت له سفينتها
دولى
فرانس برس: منظمات حقوقية تقدم شكوى ضد«فاغنر»الروسية
دولى
واشنطن: شركة «هواوي» تمثل تهديدا للأمن القومي
دولى
أسعار النفط تتجه صوب 70 دولارا للبرميل مع انتعاش الاقتصاد الصيني
اقتصاد
إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
ليبيا
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
مجلس الأمن يرحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة ويدعو إلى مصالحة شاملة وإخراج المرتزقة
ليبيا
مستشار الأمن القومي الأميركي: سندعم عقد الانتخابات في ليبيا.. وسنعزز مساءلة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحديات تنتظر حكومة الدبيبة.. الخدمات و«كورونا» والانتخابات
ليبيا
العدد 277 من جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي للانتخابات الليبية.. و700 ألف شخص ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التعرف على كود لون سيارتك