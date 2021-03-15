المنفي ونائباه يؤدون اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا

رئيس المجلس الرئاسي د.محمد المنفي يؤدي اليمين الدستورية في مقر المحكمة العليا بطرابلس، 21 مارس 2021. (الإنترنت)

أدى رئيس المجلس الرئاسي د.محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني اليوم الإثنين اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بمقرها في طرابلس، وفقما أعلن المكتب الإعلامي للمنفي.

وفي وقت سابق اليوم، أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وتشكيله الوزاري اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، المنعقد اليوم الإثنين في طبرق.

وشهدت الجلسة حضورًا دوليًّا موسعًا من رؤساء بعثات دبلوماسية معتمدة لدى ليبيا، ووفد من الأمم المتحدة، وجاء نص اليمين كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أعمل على تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير، وأن أحترم مبادئ الإعلان الدستوري، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأحافظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها».

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يؤدي اليمين الدستورية في مقر المحكمة العليا بطرابلس، 21 مارس 2021. (الإنترنت)

نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني يؤدي اليمين الدستورية في مقر المحكمة العليا بطرابلس، 21 مارس 2021. (الإنترنت)