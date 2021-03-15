افتتاح الأقسام الطبية بمستشفى المقريف أجدابيا بعد الإنتهاء من صيانتها

مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي. (تصوير: صلاح ناصف)

افتتح مسؤولون من القيادة العامة الأقسام الطبية بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف التعلمي المركزي في أجدابيا بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة والتطوير التي نفذتها شركة جسر البحر المتوسط القابضة.

وحضر الافتتاح مدير مكتب القائد العام، اللواء خيري التميمي ومدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب وآمر اللواء 106 العقيد خالد بالقاسم حفتر وآمر الكتيبة 166 مشاة المقدم أيوب الفرجاني ومدير عام المستشفى فتحي إمحمد بن مهدي الحرنة، آمر المنطقة العسكرية الوسطى المكلف العقيد عقيلة الحسوني ومدير أمن أجدابيا العقيد أحمد المسماري ومدير أمن منفذ البريقة البحري الجوي المقدم ضيف الله امراجع المغربي ورئيس المجلس التسييري أجدابيا امبارك المنفي وعددًا من أعيان ومشايخ بلدية أجدابيا.

وقال المركز الإعلامي بالمستشفى أن الحضور أجروا جولة داخل الأقسام الطبية بالمستشفى اطلعوا خلالها على التجهيزات الطبية الحديثة التي جرى توفيرها من قبل القيادة العامة، مشيرا إلى أن مدير عام المستشفى فتحي الحرنة أثنى على المجهودات التي قامت بها الأجهزة العسكرية والأمنية في أعمال تأمين حفل الافتتاح.

مسؤولو القيادة العامة وعدد من الحضور لافتتاح مستشفى الشهيد امحمد المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

مسؤولو القيادة العامة وعدد من الحضور لافتتاح مستشفى الشهيد امحمد المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

مسؤولو القيادة العامة وعدد من الحضور لافتتاح مستشفى الشهيد امحمد المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)