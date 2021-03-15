أول تحرك لوزير الداخلية الجديد بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية

وزير الداخلية خالد مازن خلال اجتماع مع عدد من ضباط الوزارة من المنطقة الشرقية والغربية في فندق دار السلام بمدينة طبرق، 15 مارس 2021. (الإدارة العامة للدعم المركزي)

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن، الإثنين، مع عدد من ضباط وزارة الداخلية من المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في فندق دار السلام بمدينة طبرق، في أول تحرك للوزير بعد أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية الإثنين.



وحسب الإدارة العامة للدعم المركزي، أشاد وزير الداخلية «بعمليات التأمين في جلسة اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب، واجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المنعقد بمدينة سرت». وأثني خالد مازن على دور رجال الإدارة العامة للدعم المركزي، حسب بيان الإدارة.

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وفي وقت سابق اليوم أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وتشكيله الوزاري اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في طبرق. وشهدت الجلسة حضورًا دوليًّا موسعًا من رؤساء بعثات دبلوماسية معتمدة لدى ليبيا، ووفد من الأمم المتحدة.