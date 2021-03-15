«القابضة للاتصالات» تبحث سبل التعاون مع الشركات البريطانية

مباحثات ليبية بريطانية لتطوير قطاع الاتصالات في ليبيا، 15 مارس 2021 (القابضة للاتصالات).

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، اليوم الإثنين، مع مسؤولة العلاقات التجارية البريطانية لدولتي ليبيا وتونس، ليدي شيهان، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في قطاع الاتصالات والتقنية وفتح آفاق جديدة للتطوير والاستثمار.

كما ناقش الطرفان «عودة الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في ليبيا، ومساهمتها في التخطيط الاستراتيجي والمشاريع المستقبلية». واستعرضا كذلك «الدور الفاعل الذي تلعبه الشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها في تقديم وتطوير خدمات الاتصالات».

تطوير قطاع الاتصالات في ليبيا

وقال قرقاب إن «الشركة القابضة تسعى إلى الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال الاتصالات والتقنية، لاسيما وأن خطة الشركة 2021-2023 تطمح إلى تطوير القطاع وتوسيع الاستثمارات بالبلاد». وشدد على «أهمية التعاون بين الشركات المحلية والبريطانية باعتبارها شريكًا استراتيجيًّا مهمًّا للدفع بعجلة التطور، خاصة في قطاع الاتصالات والتقنية».

من جانبها، أكدت ليدي شيهان رغبة بلادها في توثيق صلات التعاون بين البلدين، بالقول إن «عقد شراكات اقتصادية تجارية مع ليبيا سيساهم في خلق علاقات وثيقة بين البلدين»، كما عبّرت عن «سعيهم لتوسيع قاعدة استثماراتهم، خاصة في مجال الاتصالات والتقنية».

تأسست الشركة القابضة للاتصالات في العام 2005 وتعمل من خلال شركاتها التابعة على «تحسين جودة الاتصالات ومواكبة التقنية الحديثة في القطاع، وتنفيذ مشاريع استراتيجية، وفتح آفاق للاستثمار في البلاد».