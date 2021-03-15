عقيلة صالح يدعو الحكومة الجديدة للعمل على «إخراج المرتزقة والتحضير للانتخابات»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 03:08 مساء
جلسة مجلس النواب لأداء الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية. (الإنترنت)

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية الجديدة إلى العمل على «إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا والعمل على التحضير للانتخابات المقبلة» المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وشدد عقيلة، في كلمته خلال جلسة أداء الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، على ضرورة «تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والتطلع الى المستقبل وبناء دوله بعملية انتخابية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن واستقراره».

كما أكد على ضرورة «إطلاق دولة قانون ومؤسسات، فضلا عن مجتمع تسامح»، مضيفا: « إن الحكومة ستتمكن بداية من الآن من مباشرة عملها وأداء مهامها.. وهذه المناسبة فرصة لأذكر السادة النواب وأذكر نفسي أنه حان الوقت لنتسامح ونتسامى ونتصالح فوق خلافاتنا.. ملف الماضي يجب أن يطوى ولا يذكر، ويوضع في زنزانة النسيان، ونذكركم بقول الملك إدريس، رحمه الله (حتحات على ما فات)».

وتابع: «إن ما تحقق اليوم جاء بعد سنوات طويلة من الانقسام الذي أثقل الوطن وبعد شهور طويلة من الحوار والتشاور، إلى أن وصلنا الى هذه اللحظة التي نعلن بها عن بداية حكومة واحدة توحد الليبيين وتقوم على خدمتهم ورعايتهم».

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