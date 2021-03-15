غلق الأسواق ومنع التجمعات في ترهونة لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 01:21 مساء
اجتماع المجلس التسييري لبلدية ترهونة، 14 مارس 2021، (صفحة المجلس على فيسبوك)

أعلن المجلس التسييري لبلدية ترهونة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، ومنع تفاقم الوضع الوبائي في البلدية.

جاء ذلك بعد اجتماع موسع مع مسؤولين في البلدية، أمس الأحد، حيث تقرر «إيقاف الأسواق الشعبية لمدة 21 يوما»، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما وجه باتخاذ الإجراءات العاجلة والصارمة لإلزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمخابز بآليات الوقاية، وأيضا المصارف والقطاعات الخدمية العامة والخاصة.

وأمر بمنع التجمعات خلال إقامة المناسبات الاجتماعية أو الحد منها قدر المستطاع، والتنسيق مع خطباء المساجد والإذاعة المسموعة ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر التوعية المجتمعية لتجنب الإصابات.

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