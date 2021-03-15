ضبط حاوية محملة بـ 4 ملايين قرص مخدر في مصراتة

ضبط قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة حاوية 40 قدم محملة بكميات كبيرة من الحبوب المخدرة.
واحتوت الحاوية على نحو 4 ملايين و50 ألف قرص نوع «أريكا»، حسب بيان مصلحة الجمارك، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.
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