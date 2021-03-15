ضبط حاوية محملة بـ 4 ملايين قرص مخدر في مصراتة

أفراد قسم مكافحة المخدرات مصراتة لدى معاينة الحاوية، 14 مارس 2021، (مصلحة الجمارك)

ضبط قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة حاوية 40 قدم محملة بكميات كبيرة من الحبوب المخدرة.

واحتوت الحاوية على نحو 4 ملايين و50 ألف قرص نوع «أريكا»، حسب بيان مصلحة الجمارك، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

الأقراص المخدرة التي عثر عليها في الحاوية