إيرادات فبراير: صادرات النفط تتراجع إلى 1.16 مليار دولار والغاز والمكثفات إلى 54.45 مليونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 11:10 صباحا
حقل الشرارة النفطي، (أرشيفية: رويترز)

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط تراجع إيرادات صادرات النفط الخام إلى  مليار و161.9 مليون دولارخلال شهر فبراير الماضي مقابل مليار و 256 مليون دولار في يناير الماضي.

وأرجعت المؤسسة سبب انخفاض الإيراد العام لشهر فبراير إلى أن هناك شحنات جرى تصديرها في نهاية يناير الماضي سيكون استحقاقها في بداية شهر مارس، نظرا لأن أيام شهر فبراير 28 يوما، في حين يكون استحقاق الشحنات بعد ثلاثين يوما من تاريخ الشحن.

وأشارت في أرقام نشرتها مساء أمس الأحد، أن الإيراد من الغاز والمكثفات بلغ  في فبراير 54.45 مليون دولار ، وذلك انخفاضا من نحو 138.13 مليون دولار تحقق في يناير.

في حين وصل الإيراد من المنتجات النفطية 17.87 مليون دولار في فبراير، بارتفاع من نحو 13.31 مليون دولار في يناير، وكذلك البتروكيماويات التي سجلت مليون و 478 ألف دولار مقابل 997.04 ألفا خلال الفترة نفسها.

وأمس الأحد، كشفت المؤسسة أن إجمالي إيرادات فبراير سجل مليار و235 مليونا و710 آلاف دولار، أودعت بحسابها لدى المصرف الليبي الخارجي بطرابلس تماشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول بها والتي انتهت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نالت الثقة أخيرا.

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