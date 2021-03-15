11 إصابة جديدة بـ«كورونا» في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 08:42 صباحا
فريق الرصد بالبيضاء داخل دار مسنين سجلت فيها إصابة بفيروس كورونا، 10 ديسمبر 2020، (صفحة الفريق على فيسبوك)

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، إضافة إلى 25 حالة اشتباه.

وتردد على المركز 308 أشخاص موزعين بواقع 212 مترددًا من داخل مدينة البيضاء ما بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و96 مترددًا من خارج المدينة، حسب النشرة اليومية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا المركز الأهالي إلى عدم التقليل من خطر الفيروس، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، محذرا من أن الوضع الوبائي «أصبح مقلقا» للغاية، والحالات في تزايد مستمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قائمة المنتخب الوطني لمباراتي تونس وتنزانيا في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤكد أن من واجب بلادها «حماية مسلميها»
دولى
ليلة في خدمة برشلونة وريال مدريد بـ«الليغا»
رياضة عالمية
إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
ليبيا
السلطات الصحية في إيرلندا تعلق استخدام لقاح «استرازينيكا»
دولى
واشنطن تدعو إلى إنهاء «الاضطهاد» في روسيا بعد توقيف عشرات المعارضين
دولى
لاعب ميلان يطلب العفو من مدرب فرنسا وينتظر مكالمته
رياضة عالمية
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
«فرانس برس»: تظاهرات للحراك في الجزائر غداة إعلان موعد الانتخابات
عربى
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
«دبلوماسية اللقاحات» .. تحالف في مواجهة الصين
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية