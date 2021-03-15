11 إصابة جديدة بـ«كورونا» في البيضاء

فريق الرصد بالبيضاء داخل دار مسنين سجلت فيها إصابة بفيروس كورونا، 10 ديسمبر 2020، (صفحة الفريق على فيسبوك)

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، إضافة إلى 25 حالة اشتباه.

وتردد على المركز 308 أشخاص موزعين بواقع 212 مترددًا من داخل مدينة البيضاء ما بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و96 مترددًا من خارج المدينة، حسب النشرة اليومية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا المركز الأهالي إلى عدم التقليل من خطر الفيروس، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، محذرا من أن الوضع الوبائي «أصبح مقلقا» للغاية، والحالات في تزايد مستمر.