استعداد أفريقي لدعم حكومة الدبيبة.. وتشبث مغاربي للالتزام بخارطة الطريق

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي. (الإنترنت)

توالت ردود فعل الهيئات الإقليمية، ممثلة في الاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي، في تهنئة مسؤولي السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا مرحبين باستكمال إجراءات تعيين حكومة الوحدة الوطنية وضرورة التزامها بخارطة الطريق، وذلك قبيل ساعات من أدائها اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب في طبرق.

وأثنى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد على استكمال إجراءات تعيين حكومة الوحدة الوطنية، مثمنا «التقدم المتميز على طريق السلام والمصالحة والوئام الليبي الشامل»، وفق المفوضية الأفريقية في بيان لها نشر عبر موقعها الرسمي.

دعم الحكومة الليبية الجديدة

وأكد فكي استعداد المفوضية إلى جانب سائر مؤسسات الاتحاد الأفريقي لدعم الحكومة الليبية الجديدة «بما تراه مناسبا في شتي المجالات ذات الصلة»، موجها تهنئة لرئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد الدبيبة إلى جانب كافة مكونات السلطتين والشعب الليبي وقواه الحية.

ترحيب مغاربي

بدورها، رحبت الأمانة العامة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية كتتويج لمخرجات التوافق السياسي واعتبرتها «خطوة واعدة» في أفق التوصل إلى بناء دولة ليبيا الجديدة، حسب بيان للمجلس. ودعت في السياق لأن «تواصل الحكومة بنجاح مسيرة استكمال المرحلة الانتقالية في الآجال المحددة وفق خارطة الطريق المدعمة أمميا».

ومن المقرر أن يؤدي وزراء حكومة الوحدة الـ35 اليمين الدستورية هذا الاثنين بالمقر الموقت لمجلس النواب في مدينة طبرق أمام أعضاء البرلمان بحضور المنفي والدبيبة لتبدأ بعد ذلك مهامهم بشكل رسمي بالعمل على اجتياز مرحلة انتقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل.