مشاركون في اجتماع لجنة 5+5 بمدينة سرت: تشكيل الحكومة الموحدة صفحة جديدة لليبيا

مقر اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت. (إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي)

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، اجتماعها الثالث بفندق المهاري بمدينة سرت، اليوم الأحد، حيث سادت أجواء متفاءلة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وفيما هنأ الحاضرون الشعب الليبي بمنجز الوصول إلى الحكومة الموحدة، قال اللواء امراجع العمامي إن الشعب الليبي والحكومة الوطنية تعتمد على لجنة (5+5) في تحقيق بعض الإنجازات الكبيرة، وفي مقدمتها الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأضاف: نلتقي اليوم في سرت، كلجنة 5+5، واللجان الفرعية والشرطية والأمنية ولجنة نزع الألغام بعد ولادة هذه الحكومة، وعلى رأسها رئيس الحكومة الذي منحه مجلس النواب ثقته في جلسة سرت التاريخية.

من جانبه، قال اللواء أحمد أبو شحمة في كلمته أمام الاجتماع: كفانا انقساما وقتالا وحروبا، والآن سنكون أمام صفحة جديدة، ويكون عاما جديدا لليبيا، وللشعب الليبي، بإنهاء هذه المعاناة.

وشكر أبو شحمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على مساندتها مساعي الوصول إلى حكومة وحدة وطنية في البلاد، وكذلك أعضاء اللجنة العسكرية 5+5، واللجان الفرعية وهي: الميدانية، والأمنية، والشرطية، وضباط نزع الألغام، والهندسة العسكرية.