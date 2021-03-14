الدبيبة يلغي لجنة مجابهة «كورونا» التابعة لـ«الوفاق»

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال تسلم ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، 13 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية)

ألغى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المنتهية ولايته، والذي صدر العام الماضي بإنشاء لجنة مجابهة فيروس «كورونا».

جاء ذلك في القرار رقم 2 للعام 2021، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

ويوم السبت، وجّه رئيس الوزراء انتقادات لسوء إدارة الأزمة الصحية ولتأخير تسليم الجرعات اللقاحية المضادة لـ«كوفيد-19» في عهد الحكومة الماضية، متعهّدا إطلاق حملة جديدة بروحية جديدة. وقال الدبيبة في افتتاح «المؤتمر الوطني لجائحة كورونا» في العاصمة طرابلس إن «الشعب مستاء جدا من الإجراءات التي اتخذت لمكافحة هذا المرض وأنا أولهم».