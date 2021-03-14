الدبيبة يبحث مع عدد من الوزراء خطط رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 08:33 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال اجتمع مع عدد من وزراء الحكومة في العاصمة طرابلس، 14 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي)

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مع عدد من وزراء الحكومة للتنسيق والتشاور حول أولويات عمل الحكومة. 

وحسب المكتب الإعلامي للدبيبة، فقد «تباحث رئيس الحكومة في الاجتماع التنسيقي الذي عُقد اليوم الأحد الخطط التي أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن».

يأتي ذلك قبل يوم واحدة من جلسة مجلس النواب غد الإثنين في مدينة طبرق التي ستشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية، ويوم السبت، تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس. وعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان؛ لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المؤلفة من 35 وزارة على ثقة مجلس النواب بأغلبية 132 عضوًا من أعضاء المجلس خلال اجتماعهم في مدينة سرت يوم الأربعاء الماضي، في خطوة لقيت ترحيبًا محليًّا ودوليًّا. 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال اجتمع مع عدد من وزراء الحكومة في العاصمة طرابلس، 14 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي)
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