المشير حفتر يناقش مع وفد من التبو عمل دوريات القيادة العامة للحد من التهريب بالحدود الجنوبية

المشير حفتر خلال لقائه مع وفد قبيلة التبو في الرجمة. الأحد 14 مارس 2021. (القيادة العامة)

ناقش القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، مع وفد من قبائل التبو «عمل دوريات وحدات القوات التابعة للقيادة العامة للحد من التهريب ومدى فاعلية جهودهم في القبض على عدد كبير من المهربين في نطاق الحدود الجنوبية للبلاد»، وفق ما نشرته القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضافت القيادة العامة أن وفد قبيلة التبو تحدث مع المشير خليفة حفتر، خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مقر القيادة بالرجمة اليوم الأحد، «عن التعاون المستمر لكافة أفراد القبيلة مع أبناء القوات المسلحة، واستمرار هذا التعاون للحفاظ على أمن البلاد».

وثمن وفد قبيلة التبو خلال اللقاء «كل ما تبذله القيادة العامة لتحقيق الأمن والسلام في كل ربوع الوطن»؛ فيما أثنى المشير حفتر في ختام هذا اللقاء على دور كل قبائل مدن الجنوب الليبي بصفة عامة، وقبيلة التبو على وجه الخصوص؛ لما بذلته وتبذله من جهود لدعم القوات التابعة للقيادة العامة.

لقاء المشير حفتر مع وفد قبيلة التبو في الرجمة. الأحد 14 مارس 2021. (القيادة العامة)

لقاء المشير حفتر مع وفد قبيلة التبو في الرجمة. الأحد 14 مارس 2021. (القيادة العامة)

المشير حفتر خلال لقائه مع وفد قبيلة التبو في الرجمة. الأحد 14 مارس 2021. (القيادة العامة)

المشير حفتر خلال لقائه مع وفد قبيلة التبو في الرجمة. الأحد 14 مارس 2021. (القيادة العامة)

لقاء المشير حفتر مع وفد قبيلة التبو في الرجمة. الأحد 14 مارس 2021. (القيادة العامة)