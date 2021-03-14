بدء وصول النواب إلى طبرق لحضور مراسم اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة

جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة دبيبة في 10 مارس 2021. (الإنترنت)

بدأ أعضاء في مجلس النواب، اليوم الأحد، التوافد إلى مدينة طبرق لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المقررة غدًا الإثنين، وفقما أعلنت نائبة مقرر مجلس النواب صباح جمعة الحاج. وأشارت الحاج في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أن عددًا من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا سيحضرون جلسة مجلس النواب غدًا.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المؤلفة من 35 وزارة على ثقة مجلس النواب بأغلبية 132 عضوًا من أعضاء المجلس خلال اجتماعهم في مدينة سرت يوم الأربعاء الماضي، في خطوة لقيت ترحيبًا محليًّا ودوليًّا. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم غد الإثنين جلسة في مدينة طبرق ستشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية.

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وتولى رئيس الحكومة منصب وزير الدفاع بصفة موقتة، وخالد التيجاني مازن حقيبة وزارة الداخلية، فيما حازت النساء 5 حقائب وزارية في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي أُسندت إلى نجلاء محمد المنقوش، لتكون أول وزيرة للخارجية في تاريخ البلاد.كما شمل التشكيل الوزاري حليمة إبراهيم عبدالرحمن لوزارة العدل، ووفاء أبوبكر محمد الكيلاني للشؤون الاجتماعية، و مبروكة توفي عثمان أوكي للثقافة والتنمية المعرفية، وحورية خليفة ميلود وزيرة الدولة لشؤون المرأة.