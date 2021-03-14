مديرية أمن طرابلس: القبض على شخص قتل آخر بسبب فتاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 01:55 مساء
مقر مديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على شاب في الثلاثينيات من عمره، أطلق النار على شخصين بدائرة مركز شرطة غوط الشعال، مما تسبب في مقتل واحد وإصابة الآخر، مشيرة إلى أن الخلاف بين الطرفين كان بسبب فتاة.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم الأحد أن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي تمكنوا «من القاء القبض على (م) الذي يقيم في غوط الشعال... حيث أطلق النار على شخصين، فأردى الاول قتيلا و الآخر تم ايداعه بالمستشفى على خلفية نزاع نشب بين الجاني و المجني عليه بسبب فتاة»، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية في القضية وإحالة الشخص المقبوض عليه إلى النيابة.

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