«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الأحد 14 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 11:46 صباحا
جانب من أعمال صيانة خط كهرباء «الهضبة - عين زارة» ، 18 يناير 2021، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، وصول عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي إلى ساعتين.

فيما ستتراوح ساعات طرح الأحمال، في الجناح الشرقي، بين ساعتين وثلاثة، حسب النشرة اليومية لطرح الأحمال، المنشورة على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

ومطلع مارس الجاري، حذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».

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