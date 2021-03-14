«الأرصاد» يعلن توقعاته للطقس من الأحد إلى الثلاثاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاته لحالة الطقس بداية من اليوم الأحد إلى الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه المتوقع أن يسود طقس بارد نسبيا على غالب مناطق الشمال، يتخلله أحياناً سقوط رخات خفيفة من المطر على بعض هذه المناطق.



رأس جدير -سرت -سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- الطقس غائم اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة و متفرقة على بعض المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل واحتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

- الرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة لسرعة تنشط أحيانا غدا على بعض المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 14و19 درجة.



الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:

- الطقس تتكاثر السحب على أغلب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تكون جيدة على الجبل الاخضر ودرنة، ومن المتوقع تكّون ضباب الليلة وفي صباح الغد الباكر على المرتفعات الجبلية ومناطق أقصى الساحل الشرقي.

- الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط غدا خاصةً على المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 14 و19 درجة، و تصل على جالو والجغبوب إلى 24 درجة.



الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

- الطقس قليل الغيوم مع تكاثر السحب أحياناً اليوم على الحمادة والجفرة واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و29 درجة، ولا تتجاوز اليوم 21 درجة على الحمادة و الجفرة، وتسجل انخفاضا غدا على غالب المناطق.



الكفرة- السرير- تازربو:

- الطقس قليل السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و32 درجة، وتصل اليوم على الكفرة إلى 35 درجة، وتسجل انخفاضا غدا.