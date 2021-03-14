تونس عن العلاقات مع ليبيا: ما يجمعنا مكتسبات صلبة ومبادئ ثابتة أسمى بكثير من كل اعتبارات أخرى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 01:36 صباحا
مقر وزارة الخارجية التونسية. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

شددت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الأحد، على «القناعة التونسية» بأن ما يجمعها بليبيا «مكتسبات صلبة ومبادئ ثابتة أسمى بكثير من كل اعتبارات أخرى».

جاء ذلك ردًا من الوزارة التونسية على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات وصفتها بـ«غير المسؤولة» حول العلاقات التونسية الليبية والصادرة عن «من لا صفة له ولا يمثل إلا نفسه ولا يلزم الدولة التونسية في شيء».

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وأعربت الوزارة في بيان، عن استغرابها «الشديد من تكرر المحاولات اليائسة للتشويش على الروابط الأخوية الصادقة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي»، مجددة رفضها هذه التصريحات «بشدة» ودعوتها إلى الكف عنها لأنها «لن تفلح بأي حال من الأحوال في بلوغ مآربها المعلومة».

وقالت: «لدى تونس قناعة راسخة بأن ما يجمعها بالشقيقة ليبيا من تاريخ مشترك، وأواصر حضارية واجتماعية وثقافية متينة، وإيمان قوي بوحدة المصير وبقيم التضامن والتكامل والتآزر هي مكتسبات صلبة ومبادئ ثابتة أسمى بكثير من كل اعتبارات أخرى، وهي، كذلك، الرافد الحقيقي لتوطيد وشائج الأخوة وعلاقات التعاون في كل المجالات لتحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة في البلدين، والتي تلبي التطلعات المشروعة للشعبين التونسي والليبي في الاستقرار والنماء».

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي التونسية أخيرًا مقاطع فيديو لناطق سابق باسم وزارة الداخلية التونسية يهدد فيها بإغلاق الحدود مع ليبيا حال «لم تتحصل بلاده على حصتها من الاقتصاد الليبي».

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