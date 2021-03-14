يرتدي زيا عسكريا ويحمل سلاحا.. ضبط متهم بالسطو والسرقة بمنطقة البركة

مقر مركز شرطة البركة. (صفحة مديرية أمن بنغازي على فيسبوك)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، السبت، إلقاء القبض على شخص يرتدي زيًا عسكريًا ويحمل سلاحًا ناريًا يهدد به المارة بمنطقة البركة بالقرب من المصرف التجاري الوطني؛ بهدف سلب ما بحوذتهم من أموال وأشياء ثمينة مثل الهواتب النقالة وساعات اليد.

وقالت المديرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تم تكليف أعضاء وحدة التحريات، بعد ورود عديد الشكاوي بخصوص هذا الشخص، بمراقبة مكان تواجده وضبطه حال تردده.

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وبعد مراقبة المكان على مدار اليوم، لوحظ شخص تنطبق عليه مواصفات المبلغ عنه، وبضبطه وإحضاره لمقر مركز شرطة البركة، واستدعاء المجني عليهم تم التعرف عليه وأكدوا أنه الشخص الذي سرق ممتلكاتهم، حسب المنشور.

وبتعميم اسم الشخص المضبوط على مراكز الشرطة تبين أنه مطلوب لدى مركز شرطة بوعطني في واقعة سرقة، ومركز شرطة القوارشة في واقعة سرقة بالإكراه، ليتقرر إحالته إلى النيابة العامة على ذمة ست قضايا تشمل «سطو مسلح، سرقة بالإكراه، صك دون رصيد، سب وضرب، نصب، سرقة».