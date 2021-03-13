تعليق العمل بمصرفي التجاري الوطني والوحدة في سرت مع انعقاد اللجنة العسكرية (5+5)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 08:26 مساء
أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية سرت، تعليق العمل بمصرفي التجاري الوطني وفرع مصرف الوحدة جامعة سرت، غدًا الأحد وبعد غد الإثنين، بسبب احتضان المدينة الاجتماع الثالث للجنة العسكرية (5+5) بمقرها الدائم بالمدينة داخل المجمع الإداري.

وقال الناطق باسم المجلس التسييري لبلدية سرت، في بيان اليوم، إن دخول أعضاء هيئة التدريس في جامعة سرت، وطلاب الجامعة والجهاز الإداري سيكون من الباب الخلفي للجامعة مرورًا بالطريق الدائري خلف جامعة سرت.

وبحسب البيان، سيتم تعليق العمل بديوان بلدية سرت بكافة القطاعات والأجهزة الحكومية الإدارية العاملة داخل المجمع الحكومي الإداري، يومي الأحد والإتنين، نظرًا لانعقاد اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) بمقرها الدائم بسرت.

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