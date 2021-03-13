السيسي يهنئ المنفي على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة في ليبيا

السيسي والمنفي, (الرئاسة المصرية)

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب ضمن الحوار السياسي محمد المنفي، على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة في ليبيا، بعد الحصول على ثقة البرلمان الليبي.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، أجرى السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع المنفي، قدم فيه التهنئة على تشكيل السلطة التنفيذية وحصول حكومة الدبيبة على ثقة مجلس النواب.

وأكد السيسي ضرورة «البناء على هذه الخطوات الإيجابية»، من خلال العمل على دفع مسار التسوية السياسية والإبقاء على مناخ الحوار الليبي- الليبي، وبما «يحد من التدخلات الخارجية» في هذا الإطار.

السيسي يهنئ الدبيبة بعد الحصول على ثقة البرلمان

ووفق البيان، أعرب المنفي عن تقديره لتهنئة السيسي، «والجهود المصرية الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا»، التي تأتي في إطار «خصوصية العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر وليبيا حكومة وشعبًا».

وأكد المنفي، حرص السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر وليبيا وترسيخ قواعدها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويضمن للشعبين الشقيقين الخير والنماء والتقدم.