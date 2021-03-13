الدبيبة يتسلم ديوان مجلس الوزراء في طرابلس

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال تسلم ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، 13 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية)

تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اليوم، عقد الدبيبة اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان؛ لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

الدبيبة: توزيع لقاح «كورونا» دون استثناءات.. والشعب مستاء من الإجراءات المتبعة

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الدبيبة أن حكومته ستوزع لقاح فيروس «كورونا المستجد» على جميع الليبيين والمقيمين دون أية استثناءات، معتبرًا أن هناك استياء من الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الوباء.

وشدد خلال كلمته في المؤتمر الوطني لجائحة «كورونا»، اليوم السبت، على ضرورة توفير اللقاح وتوزيعه على الشعب، مؤكدًا أن ليبيا تأخرت كثيرًا في الوصول إليه.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال تسلم ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، 13 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية)