الخطوط الجوية الأفريقية تسير رحلة تجريبية بين مطاري الكفرة وبنينا

اجتماع في بلدية الكفرة, 13 مارس 2021. (المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة)

اتفق مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية، بالمنطقة الشرقية، مع عميد بلدية الكفرة وعدد من أعضاء مجلس الحكماء بالمدينة، على تسيير رحلة تجريبية بين مطاري الكفرة وبنينا خلال الأسبوع الحالي.

وبحسب المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة، فإن الاجتماع الذي حضره رئيس القسم التجاري والعمليات الأرضية المكلف، توصل إلى اتفاق بأن تحمل الرحلة التجريبية على متنها لجنة مكلفة من الشركة للاطلاع على مدرج هبوط الطائرات بمطار الكفرة.

كما ستطلع اللجنة على مدى جاهزية مدرج هبوط الطائرات لاستقبال الرحلات بصورة مستمرة، تمهيدًا لإعادة تشغيل رحلات الوجهة بنينا - الكفرة - بنينا.

اجتماع في بلدية الكفرة, 13 مارس 2021. (المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة)

اجتماع في بلدية الكفرة, 13 مارس 2021. (المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة)