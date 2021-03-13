بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 03:16 مساء
توقعات المركز الليبي للاستشعار عن بعد، 13 مارس 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد، أن بداية فصل الربيع ستنطلق يوم السبت المقبل، وبما سيؤدي إلى تساوي الليل والنهار أيضا.

وتابع المركز في بيان اليوم، أن الكُرة الأرضية ستكون يوم السبت المقبل، على موعد مع الاعتدال الربيعي وتساوي الليل والنهار تقريبا في كل الأنحاء، مضيفا أن السبت المقبل سيكون البداية الفلكية لفصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ولفصل الخريف في النصف الجنوبي من الكُرة الأرضية.

وبحسب البيان، فإن الشمس ستشرق السبت المقبل، على تمام الساعة 7:11 صباحاً بتوقيت ليبيا المحلي، من نقطة الشرق الأصلية بزاوية سُميت 90 درجة، وتغرب على تمام الساعة 7:18 مساءً بتوقيت ليبيا المحلي من نقطة الغرب الأصلية بزاوية سُميت 270 درجة، الأمر الذي يُستفاد منه في تحديد اتجاهي الشرق والغرب الأصليين، وبالتالي تحديد باقي الاتجاهات والمواقع الجغرافية بكل دقة.

وتابع أن طول فصل الربيع سيبلغ لهذا العام 92 يوماً و17 ساعة و54 دقيقة، وسيزداد خلالها وقت النهار تدريجياً ليكون بذلك النهار أطول من الليل، وستستمر هذه الزيادة في وقت النهار إلى أن يحدث الانقلاب الصيفي يوم 21 يونيو 2021.

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