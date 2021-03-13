السفارة الليبية في القاهرة: الاتفاق على تسهيل دخول العمالة المصرية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 01:47 مساء
جانب من اجتماعات الجانبين الليبي والمصري لمناقشة تسهيل استقدام العمالة المصرية. (السفارة)

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة الاتفاق مع مصر على تسهيل دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، وذلك عقب اجتماع بين الجانبين خلص إلى تنفيذ مذكرة تعاون ثنائية موقعة في العام 2013 بشأن «استخدام العمالة المصرية فى ليبيا، والبدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارة العمل الليبية ونظيرتها المصرية».

وأضافت السفارة في بيان اليوم السبت، أن القاهرة شهدت الخميس الماضي «الاجتماع المشترك بين وزارة العمل في دولة ليبيا ووزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية»، مشيرة إلى وجود مساعٍ لـ«توفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبية من العمالة المصرية، وتسهيل إجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين».

وأوضحت أن الاجتماع جاء «لمتابعة نتائج الاجتماع الذي تم في القاهرة بين ممثلي وزارة الخارجية المصرية ووفد وزارة العمل الليبية بحضور الوزير المفوض القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة طارق الحويج».

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الوزارتين لهذا الغرض، والترتيب لقيام وفد فني مصري لزيارة ليبيا لاستكمال باقي الترتيبات الفنية، وفق البيان.

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