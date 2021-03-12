السني: مستعد لتفنيد ما ورد عني في تقرير ديوان المحاسبة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 09:09 مساء
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني. (أرشيفية: الإنترنت)

أبدى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني استعداده للمثول أمام جهات الاختصاص و«تفنيد ما ورد» عنه في تقرير ديوان المحاسبة بطرابلس.

وقال السني: «أحترم ما صدر في تقرير ديوان المحاسبة، بناء على ما أحيل إليه من معلومات، ومستعد للمثول أمام جهات الاختصاص وتفنيد ما ورد لوجود عدة أخطاء واستنتاجات منسوبة لشخصي، مثل ازدواجية الرواتب، أو ذكر لمبالغ الإقامات، وسفريات منسوبة لي وبها أخطاء»، حسب تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، أمس الخميس.

وتابع: «الشفافية أساس بناء الدولة، ومن حق الشعب معرفة الحقائق، ولجهات الاختصاص محاسبة الفساد، وأيضاً من حق المواطن الدفاع عن نفسه ضد أي اتهامات باطلة؛ لذا أحتفظ لنفسي بحق مقاضاة المنابر التي تحاول تشويهي عمدا؛ لتصفية حسابات سياسية».

وأمس الخميس، نشر الديوان تقريره السنوي عن العام 2019، ويتضمن «ملخصات بأهم أعمال الديوان» قائلا إنه انتهج في إعدادها «التركيز على احتياجات الدولة الطارئة، وأولويات دعم الاستقرار، وصون المال العام وتوجيه المهام الرقابية بأنواعها الثلاثة (مالية، أداء، التزام) نحو الأهداف المرحلية وتقديم التوصيات والمقترحات الاستشارية ذات البُعد الاستراتيجي لمتخذي القرار بالدولة».

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