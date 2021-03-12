«الكهرباء»: سرقة 8000 متر أسلاك من مناطق مختلفة

أعمال صيانة خط جنوب طرابلس الهضبة جهد 220 ك.ف، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، سرقة 8000 متر أسلاك كهربائية من مناطق مختلفة، منددة بزيادة تعرض الشبكة الكهربائية ومكوناتها لأعمال «سرقة ونهب واعتداءات» خلال الفترة الأخيرة، تسببت في قطع التيار الكهربائي على أحياء بأكملها.

وأشارت الشركة في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى سرقة أسلاك ضغط عال مسافة 1200 متر في دائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس، على خط الهوائي «الجيلاني يوسف» من المحطة الفرعية «الجيلاني يوسف»، ما تسبب في فقد التغذية على نحو ستة محولات.

إضافة إلى سرقة 500 متر أسلاك ضغط عال من خط مدرسة «الصحابة» بدائرة توزيع «الدافنية» بإدارة توزيع الوسطى، ما تسبب في فقد التغذية على محطة «30 الدافنية رقم 3». كما شهدت دائرة توزيع جنوب الزاوية التابعة لإدارة توزيع الغربية سرقة أسلاك ضغط عال مسافة 1500 متر من خط «ترفاس من محطة 30 هويسة»، ما تسبب في فقد التغذية على عدد كبير من المحولات الهوائية.

كما تمت سرقة أسلاك ضغط عال من بداية خط «الشوين من محطة 30 ماجر» مسافة 1350 متر، وكذلك سرقة أسلاك من تفريعة «أم الجرسان» مسافة 3450 مترا؛ ما تسبب في فقد التغذية على نحو 130 محولا هوائيا دون كهرباء، وأدى إلى تكرار حالات فصل الكهرباء وانقطاعها عن عدد كبير من القاطنين في هذه المناطق، حسب بيان الشركة.

وحذرت الشركة أن ظاهرة سرقة معدات الكهرباء باتت تمثل «أكبر عائق» أمام استمرارية تقديم خدماتها للمواطنين، وناشدت الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لـ«ردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام».