تحديد آخر موعد لتسجيل الناخبين ببلدية سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 02:23 مساء
شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. (أرشيفية: الإنترنت)

حددت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021 موعدًا أخيرًا لتسجيل الناخبين ببلدية سوق الجمعة عبر آلية المقير غير المقيد «ش. م5»، والإثنين الموافق 22 مارس 2021 كآخر موعد للتسجيل عبر الرسائل النصية «SMS».

وحظرت اللجنة في بيان، على كل المرشحين للمجلس البلدي سوق الجمعة القيام بأي أعمال للدعاية الانتخابية بأشكالها المختلفة إلى حين إتمام الإجراءات وإعلانها الإذن في بدء مرحلة الدعاية الانتخابية، داعية المرشحين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا» عند تقديم ملفات ترشحهم.

- إعلان موعد الترشح لعضوية المجلس البلدي سوق الجمعة

وأطلقت اللجنة الفرعية سوق الجمعة وسم «سوق الجمعة تستاهل أكثر»، ومن المقرر أن يتضمن مسابقات توعوية، وفيديوهات تثقيفية، ومنشورات توجيهية، وكل ما يتعلق بالشأن الانتخابي، ودعت مواطني البلدية للمشاركة.

وفتحت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية باب الترشح أمام الراغبين لعضوية المجلس البلدي سوق الجمعة، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10-1-2021 إلى يوم الخميس الموافق 21-1-2021.

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