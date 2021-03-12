توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها مصراتة وجنزور

أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في عموم ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث حصدت 521 حالة جديدة من إجمالي 972 حالة.

وحسب بيان رقم «351» المنشور على صفحة المركز الوطنية لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك»، فقد حلت مصراتة ثانية مع 133 إصابة جديدة، تليها جنزور مع 64 إصابة، ثم بني وليد مع 25، والماية مع 23، والزنتان مع 21، وزليتن مع 20، وقصر بن غشير مع 17، والزاوية المركز مع 16، والزاوية الغرب مع 15، ونالوت مع 12، والخمس وسوق الخميس امسيحل مع 11.

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إضافة إلى تسع حالات في القرة بوللي، وثماني حالات في يفرن وسرت وأجدابيا، وست في اسبيعة وطبرق، وخمس في الزاوية الجنوب وظاهر الجبل، وثلاث في الجفارة والعجيلات والمعمورة ودرج وترهونة، واثنتين في العزيزية وسواني بن آدم والرحيبات، وحالة واحدة في جادو والقلعة وقصر الأخيار والعامرية والمنشية الجميل والكفرة والقواليش.

وتوزعت 919 حالة شفاء جديدة أحصاها المركز في عموم ليبيا خلال آخر 24 ساعة، بواقع 759 حالة في طرابلس، و69 حالة في مصراتة، و22 حالة في الزاوية المركز، و19 حالة في الحوامد، و15 حالة في السائح، و13 حالة في العجيلات وظاهر الجبل، وست حالات في أجدابيا، وثلاث حالات في الكفرة.

فيما توزعت حصيلة ثماني حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع ثلاث في الحوامد، واثنتين في زليتن والعجيلات، وحالة واحدة في الكفرة.