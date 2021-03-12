972 إصابة جديدة و8 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 12:34 مساء
غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 972 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 919 حالة شفاء، وثماني حالات وفاة جراء الإصابة الوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «351»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 4934 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 3962 عينة، وإيجابية 972 موزعة بواقع 711 حالة جديدة، و261 مخالطة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 143 ألفًا و643 حالة، بينها 10 آلاف و670 نشطة، و130 ألفًا و625 متعافيًا، فيما توفي 2348 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا في مارس من العام الماضي.

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